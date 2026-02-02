सोना-चांदी की कीमत में गिरावट जारी है

चांदी की कीमत में 4 फीसदी गिरावट, सोने के दाम भी घटे

क्या है खबर?

भारतीय बाजार में सोमवार (2 फरवरी) को भी सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 4 फीसदी गिरकर 2.55 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गई। यह 30 जनवरी को 4.2 लाख रुपये के उच्चतम स्तर से 39 फीसदी से अधिक गिर चुकी है। दूसरी तरफ MCX पर अप्रैल वायदा सोना शुरुआती कारोबार में 2 फीसदी से अधिक गिरकर 1.45 लाख रुपये/10 ग्राम के स्तर के करीब कारोबार कर रहा था।