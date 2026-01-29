चांदी की कीमत पहली बार हुई 4 लाख रुपये पार पहुंची, क्या है तेजी की वजह?

सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। आज (29 जनवरी) चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। MCX पर चांदी करीब 4 प्रतिशत उछलकर 4,00,780 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड पर कारोबार करती दिखी। इससे पहले भी चांदी में तेज खरीदारी देखी जा रही थी। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर और मजबूत किया है।

भू-राजनीतिक तनाव भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ी मांग चांदी और सोने में तेजी की बड़ी वजह बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई है। ऐसे हालात में निवेशक जोखिम भरे एसेट से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। सोना और चांदी को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए तनाव बढ़ते ही इनमें तेज खरीदारी देखने को मिल रही है।

फेड नीति फेड नीति और कमजोर डॉलर का असर कीमती धातुओं को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति से भी समर्थन मिला है। फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे बाजार को राहत मिली। साथ ही अमेरिकी डॉलर में नरमी देखी जा रही है, जिसका सीधा फायदा सोने और चांदी को मिलता है। कमजोर डॉलर के कारण ये धातुएं अन्य देशों के निवेशकों के लिए सस्ती हो जाती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं।

