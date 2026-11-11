सिचुआन नियुटस के शेयर पहले ही दिन 119 फीसदी उछले

सिचुआन नियुटस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कंपनी ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में धमाकेदार शुरुआत की है। पहले ही दिन इसके शेयरों में 119.2 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इसके शेयर 51.30 हांगकांग डालर (करीब 1,400 रुपये) पर खुले, जो इसकी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) कीमत से भी ज्यादा थे।

आखिरी जानकारी के अनुसार, ये शेयर 83 हांगकांग डालर (करीब 990 रुपये) पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी ने अपने IPO के जरिए कुल मिलाकर लगभग 26.20 करोड़ हांगकांग डॉलर (करीब 310 करोड़ रुपये) जुटाए।