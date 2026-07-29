श्री बालाजी टेक्सटाइल्स के IPO में लिस्टिंग पर 80 फीसदी उछाल

माला साड़ी बनाने वाली श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार शुरुआत की है।

कंपनी के शेयर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) प्राइस बैंड 66-70 रुपये से करीब 80 फीसदी ऊपर, यानि लगभग 126 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट होने की उम्मीद है। इससे शुरुआती निवेशकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है।