शिपरोकेट जल्द ही IPO लाने की योजना बना रही है

शिपरोकेट ने IPO के लिए पेश किए अपडेटेड दस्तावेज, जानिए कितनी राशि जुटाने का है लक्ष्य

क्या है खबर?

टेमासेक समर्थित कंपनी शिपरोकेट ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के समक्ष अपडेट मसौदा दस्तावेज दाखिल किए हैं। इससे 2,342 करोड़ रुपये के IPO के साथ पूंजी बाजार में प्रवेश करने की उसकी योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) के अनुसार, निर्गम में 1,100 करोड़ रुपये के नए शेयर और मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 1,242.3 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल (OFS) पेश किए जाएंगे।