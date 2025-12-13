LOADING...
शिपरोकेट ने IPO के लिए पेश किए अपडेटेड दस्तावेज, जानिए कितनी राशि जुटाने का है लक्ष्य 
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 13, 2025
06:07 pm
क्या है खबर?

टेमासेक समर्थित कंपनी शिपरोकेट ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के समक्ष अपडेट मसौदा दस्तावेज दाखिल किए हैं। इससे 2,342 करोड़ रुपये के IPO के साथ पूंजी बाजार में प्रवेश करने की उसकी योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) के अनुसार, निर्गम में 1,100 करोड़ रुपये के नए शेयर और मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 1,242.3 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल (OFS) पेश किए जाएंगे।

योजना 

कहां होगा जुटाए गए पैसे का उपयोग?

शिपरोकेट के IPO में लाइटरोक, ट्राइब कैपिटल, बर्टेल्समैन, अरविंद लिमिटेड, गौतम कपूर, साहिल गोयल और विशेष खुराना अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी ने कहा कि इस इश्यू से प्राप्त धनराशि का उपयोग कंपनी के प्लेटफॉर्म्स में विकास को गति देने के लिए किया जाएगा, जिसमें विपणन खर्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा इसके मुख्य और उभरते दोनों व्यवसायों में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इस धनराशि का कुछ हिस्सा लोन चुकाने के लिए भी किया जाएगा।

कंपनी 

कंपनी अधिग्रहण को भी देगी बढ़ावा 

कंपनी संभावित अधिग्रहणों के माध्यम से गैर-जैविक विस्तार और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए पूंजी आवंटित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा 220 करोड़ रुपये तक के प्री-IPO प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकता है। टेमासेक और इंटरनल (पूर्व में जोमैटो) जैसे प्रमुख निवेशकों द्वारा समर्थित शिपरोकेट एक लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता से विकसित होकर डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) ब्रांड्स् और MSME को सेवाएं प्रदान करने वाला एक पूर्ण-स्तरीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है।

