सेलास लाइफ साइंसेज के लिए शेयर बाजार में बुधवार (18 नवंबर) का दिन बहुत बड़ा रहा है। कंपनी के शेयरों में 156 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह खबर आने के बाद हुआ कि उसकी प्रयोगात्मक कैंसर वैक्सीन गैलिनपेपिमट-S (GPS) के ट्रायल के नतीजे अच्छे रहे हैं।

ट्रायल में पता चला कि यह वैक्सीन एक गंभीर ब्लड कैंसर एक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया (AML) के मरीजों की जिंदगी बढ़ाने में काफी असरदार है।

इसने मरीजों की मौत का खतरा 41 प्रतिशत तक कम कर दिया। जिन मरीजों को यह वैक्सीन दी गई, वे औसतन 24 महीने तक जीवित रहे, जबकि सामान्य इलाज कराने वाले मरीज 15 महीने से भी कम जी पाए थे।