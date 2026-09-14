पश्चिम एशिया में तनाव और AI में सुस्ती से उभरते बाजारों के शेयरों में गिरावट
उभरते बाजारों के स्टॉक्स के लिए यह समय मुश्किलों भरा साबित हो रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। इसी वजह से निवेशक अब सुरक्षित जगहों पर अपना पैसा लगाने लगे हैं।
विकासशील देशों के लिए MSCI इंडेक्स लगातार 3 दिनों से गिर रहा है। पिछले करीब 2 महीने में यह पहली बार है, जब इसमें इतनी लंबी गिरावट आई है।
दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 3 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गया। इसकी वजह यह रही कि बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों ने इस तकनीक के विकास की रफ्तार कम करने का संकेत दिया है। इसी कारण बाजार में गिरावट देखने को मिली थी।
कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी
थाई बात और फिलिपिनो पेसो जैसी मुद्राओं पर भी बुरा असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से ऐसा हुआ है।
सऊदी अरब ने हमलों के बाद एक खास पाइपलाइन बंद कर दी, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड का दाम 2.9 फीसदी बढ़ गया। इससे उन देशों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, जो ऊर्जा आयात करते हैं।
अब सबकी निगाहें आने वाली सेंट्रल बैंक की बैठकों पर टिकी हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।