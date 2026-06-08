अनंत अंबानी बने रिलायंस के कार्यकारी निदेशक, शेयरधारकों ने किया समर्थन 

प्रॉक्सी एडवाइजर्स ने जताई चिंता

इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनियां अनंत अंबानी की उम्र और उनके अनुभव को लेकर चिंता जता रही हैं।

हालांकि, कुछ लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि उनके भाई आकाश अंबानी और बहन ईशा अंबानी भी लगभग इसी तरह की पृष्ठभूमि के साथ रिलायंस में आए थे। आज वे दोनों कंपनी में अहम भूमिकाओं में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।