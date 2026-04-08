शेयर बाजार में सेंसेक्स 2,800 अंक उछला, क्या है सुबह-सुबह जोरदार तेजी की वजहें?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। अमेरिका-ईरान सीजफायर की घोषणा के बाद सेंसेक्स में 2,800 अंकों की तेजी दर्ज हुई है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स लगभग 2,800 अंक बढ़कर 77,392 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 800 अंक से ज्यादा उछलकर 23,939 के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों को कुछ ही देर में 14 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
सीजफायर
सीजफायर से बाजार में बढ़ा भरोसा
अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम की घोषणा से बाजार का माहौल सुधरा है। इस फैसले से पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बनी है। इससे निवेशकों का भरोसा वापस लौटा है और बाजार में खरीदारी बढ़ी है। लंबे समय से जारी अनिश्चितता कम होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी वजह से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है और निवेशक अब ज्यादा जोखिम लेने को तैयार दिख रहे हैं।
तेल
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट
कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज गिरावट आई है, जिससे बाजार को बड़ा सहारा मिला है। ब्रेंट क्रूड करीब 14 प्रतिशत गिरकर 109.77 डॉलर से 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया। इससे भारत जैसे देशों को राहत मिलती है, क्योंकि आयात सस्ता होता है। तेल सस्ता होने से महंगाई कम रहने की उम्मीद बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, जिससे शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बनता है।
रुपया
डॉलर कमजोर, रुपया मजबूत हुआ
डॉलर इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 98.84 पर आ गया है, जिससे भारतीय रुपये में मजबूती आई है। रुपया 50 पैसे बढ़कर 92.56 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया। मजबूत रुपये से विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना बनती है और बाजार को सहारा मिलता है। इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है और शेयर बाजार में खरीदारी तेज हो गई है, जिससे सूचकांक लगातार ऊपर जाते दिख रहे हैं।
उम्मीदें
वैश्विक संकेत और नीतिगत उम्मीदें
दुनिया के अन्य बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में 6 प्रतिशत तक उछाल आया है, जिससे भारतीय बाजार को भी समर्थन मिला है। साथ ही उम्मीद है कि ब्याज दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रह सकती है, जिससे बाजार को स्थिरता मिलेगी। डर का संकेत देने वाला सूचकांक भी 19 प्रतिशत गिरकर 20 से नीचे आ गया है। इन कारणों से बाजार में मजबूती बनी हुई है और निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।