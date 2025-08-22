ऐपल के एक और वरिष्ठ AI इंजीनियर ने छोड़ी कंपनी, अब मेटा में होंगे शामिल

फ्रैंक चू ऐपल के AI-केंद्रित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थे और मॉडल के संचालन को संभालने में मदद करते थे। वह सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की देखरेख भी करते थे और सिरी व एंटरटेनमेंट सेवाओं के लिए सर्च फीचर्स विकसित करने में योगदान दे चुके हैं। ऐपल में वह बेनोइट डुपिन के लेफ्टिनेंट के रूप में कार्यरत थे और सीधे AI रणनीति प्रमुख जॉन गियानंद्रिया को रिपोर्ट करते थे। अब मेटा में वह MSL इंफ्रा नामक नई टीम का हिस्सा होंगे।

पलायन

ऐपल से बढ़ रहा पलायन

फ्रैंक चू से पहले भी ऐपल से कई कर्मचारी मेटा से जुड़ चुके हैं। जुलाई में सबसे पहले मॉडल टीम हेड रुमिंग पैंग ने भारी पैकेज पर मेटा का दामन थामा था। उसके बाद 4 और इंजीनियर (टॉम गुंटर, मार्क ली, बोवेन झांग और युन झू) ने भी कंपनी छोड़ दी। चू का जाना पैंग के बाद दूसरा सबसे हाई-प्रोफाइल इस्तीफा माना जा रहा है, जिसने ऐपल की AI टीम में अस्थिरता और टैलेंट पलायन की चिंता बढ़ा दी है।