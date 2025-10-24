शेयर बाजार में सेंसेक्स 400 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
बीते कुछ दिनों की तेजी के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 1:30 बजे सेंसेक्स करीब 400 अंक टूटकर 84,222 पर और निफ्टी 120 अंक गिरकर 25,779 पर पहुंच गया। निवेशकों की मुनाफावसूली और विदेशी फंडों की बिकवाली इसका मुख्य कारण मानी जा रही है। इस दौरान हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस और ONGC के शेयरों में बढ़त रही, जबकि सिप्ला और हिंदुस्तान यूनिलीवर में गिरावट दर्ज हुई।
#1
मुनाफावसूली का असर दिखा बाजार पर
तेजी के लगातार 6 सत्रों के बाद आज बाजार निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, IT और ऑटो सेक्टर में बिकवाली देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की खबर से बाजार की शुरुआत तो मजबूत रही, लेकिन बाद में रफ्तार थम गई। भारतीय पक्ष से इस खबर की पुष्टि नहीं होने पर निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और खरीदारी की रफ्तार घट गई।
#2
विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ी
विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने भी आज शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ा दी है। गुरुवार को उन्होंने करीब 1,165 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। इससे पहले 5 सत्रों तक FII लगातार खरीदारी कर रहे थे। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, यह बदलाव निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में ब्याज दरों और अमेरिकी नीतियों से जुड़ी अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।
#3
इंडिया VIX में बढ़ोतरी से अस्थिरता बढ़ी
आज बाजार में अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया VIX सूचकांक लगभग 1 प्रतिशत बढ़कर 11.84 पर पहुंच गया। यह आने वाले दिनों में अनिश्चित माहौल का संकेत देता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर निफ्टी 25,780 से ऊपर टिक जाता है तो इसमें 26,000 अंकों तक की रिकवरी संभव है। हालांकि, अगर यह स्तर पार नहीं हुआ, तो बाजार में फिर से गिरावट लौट सकती है और सूचकांक 25,400 अंकों तक नीचे जा सकता है।