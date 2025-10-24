क्रेडिट कार्ड का अधिकतम उपयोग आपके क्रेडिट स्कोर पर कैसे बुरा असर डाल सकता है?

क्रेडिट कार्ड बेहतरीन वित्तीय साधन हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर नुकसानदेह भी हो सकते हैं। कई लोग अपनी क्रेडिट सीमा का अधिकतम उपयोग कर लेते हैं, यानी हर महीने लगभग पूरी सीमा खर्च कर देते हैं। भले ही वे समय पर बिल चुकाते हों, उच्च उपयोग अनुपात आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है और ऋणदाताओं के लिए जोखिम का संकेत दे सकता है। ऐसे में कार्ड का समझदारी से उपयोग करना बेहद जरूरी है।

#1 क्रेडिट उपयोग अनुपात का महत्व भारत में CIBIL और एक्सपीरियन जैसे क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट उपयोग अनुपात पर ध्यान रखते हैं। यह उस प्रतिशत को दिखाता है, जो आप उपलब्ध सीमा का उपयोग करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इसे 30 प्रतिशत से कम रखना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सीमा 1 लाख रुपये है और आप 80,000 रुपये खर्च करते हैं, तो यह ऋणदाताओं को बताता है कि आप क्रेडिट पर ज्यादा निर्भर हो सकते हैं।

#2 ऋणदाताओं के लिए संकेत अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी सीमा का इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक या ऋणदाता इसे अनुशासन की कमी के रूप में देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि आप जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त क्रेडिट संभालने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे नए लोन लेने या ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि आप भुगतान की तारीख से केवल एक दिन भी चूक जाते हैं, तो आपको अतिरिक्त ब्याज या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।