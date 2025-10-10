शापूरजी पलोनजी समूह ने कर्जा चुकाने के लिए टाटा संस में गिरवी रखी हिस्सेदारी 

शापूरजी पलोनजी समूह ने टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखी है

क्या है खबर?

शापूरजी पलोनजी (SP) समूह ने दिसंबर तक लगभग 1.2 अरब डॉलर (करीब 106 अरब रुपये) का लोन चुकाने के लिए टाटा संस में अपनी पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दी है। सूत्रों ने बताया कि समूह ने लगभग 3.2 अरब डॉलर (करीब 283 अरब रुपये) का उधार रिफाइनेंस किया है, जिसे वह 2 महीने के भीतर मूलधन और ब्याज दोनों को कवर करते हुए आगामी किस्त में चुकाना है। समूह की टाटा संस में 18 प्रतिशत से कुछ ज्यादा हिस्सेदारी है।