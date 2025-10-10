शापूरजी पलोनजी समूह ने कर्जा चुकाने के लिए टाटा संस में गिरवी रखी हिस्सेदारी
क्या है खबर?
शापूरजी पलोनजी (SP) समूह ने दिसंबर तक लगभग 1.2 अरब डॉलर (करीब 106 अरब रुपये) का लोन चुकाने के लिए टाटा संस में अपनी पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दी है। सूत्रों ने बताया कि समूह ने लगभग 3.2 अरब डॉलर (करीब 283 अरब रुपये) का उधार रिफाइनेंस किया है, जिसे वह 2 महीने के भीतर मूलधन और ब्याज दोनों को कवर करते हुए आगामी किस्त में चुकाना है। समूह की टाटा संस में 18 प्रतिशत से कुछ ज्यादा हिस्सेदारी है।
कुल लोन
कितना है समूह पर कुल कर्जा?
मिस्त्री परिवार पर प्रमोटर स्तर का अनुमानित 25,000-30,000 करोड़ रुपये का लोन है, जो उसके कुल लोन 55,000-60,000 करोड़ रुपये का लगभग आधा है। यह लोन पूरी तरह से समूह की संपत्तियों पर लिया गया, जिनमें टाटा संस के शेयर भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कर्जा नहीं चुका पाने की स्थिति में समूह की टाटा संस से प्रस्तावित निकास को लेकर चल रही बातचीत में जटिलता बढ़ सकती है।
अस्पष्टता
उधारी वसूली पर अभी अस्पष्ट है मामला
यह स्पष्ट नहीं है कि इस गिरवी को लागू करने से ऋणदाताओं को अपना बकाया वसूलने में कैसे मदद मिलेगी, क्योंकि टाटा संस के शेयर गैर-सूचीबद्ध हैं और टाटा समूह की सहमति के बिना बाहरी खरीदारों को नहीं बेचे जा सकते। अभी तक टाटा समूह ने यह संकेत नहीं दिया है कि वह SP समूह को अपनी हिस्सेदारी के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से बाहर निकलने की पेशकश करने को तैयार है।