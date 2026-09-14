शांतनु रूज ने AI में करियर के लिए दिया सफलता का मूलमंत्र

वर्तमान में कंपनियां ऐसे लोग चाहती हैं, जो बदलाव के लिए तैयार हों, तकनीक की समझ रखते हों और जिनके पास केवल डिग्री नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी हो।

रूज ने चेतावनी दी है कि नौकरी बाजार को असल में किस चीज की जरूरत है, यह समझे बिना केवल ट्रेंडी AI कोर्स के पीछे भागना ठीक नहीं है।

इसके बजाय, उन्होंने सलाह दी है कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप या असली प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, ताकि आप काम की जगह के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

उनके मुताबिक, AI का असर जलवायु परिवर्तन जितना ही अटल है, इसलिए अभी से व्यावहारिक कौशल हासिल करना अपने करियर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का सबसे जरूरी कदम है।