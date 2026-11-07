भारतीय कंपनियां AI का समय-पैसा बचाने के लिए कर रहीं असली इस्तेमाल

इन चुनौतियों से निपटने के लिए ओरेकल AI प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रही है और भारत में नए डाटा सेंटर बना रही है।

कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि AI से भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए अच्छे नियम बनाना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि जैसे-जैसे यह उद्योग बढ़ेगा, वैसे-वैसे इन नियमों में भी बदलाव आते रहेंगे।

भारत में 3 दशकों से ज्यादा समय से काम कर रही ओरेकल, बैंकिंग सेक्टर पर खास ध्यान दे रही है। कंपनी को यहां AI के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं दिखती हैं और वह देश में अपने विस्तार की गति को तेज करना चाहती है।