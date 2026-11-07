भारतीय कंपनियां AI का समय-पैसा बचाने के लिए कर रहीं असली इस्तेमाल
भारतीय कंपनियां अब केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ प्रयोग नहीं कर रही हैं, बल्कि वे इसे बड़े पैमाने पर अपने काम में उपयोग कर रही हैं।
ओरेकल AI वर्ल्ड 2026 में ओरेकल इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि केवल टेस्टिंग के बजाय इसे असल में लागू करने से कंपनियों का काफी समय और पैसा बच रहा है।
हालांकि, कुछ दिक्कतें अब भी बनी हुई हैं। इनमें ज्यादा लागत, कुशल लोगों की कमी और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना होना शामिल है, जिसे अपडेट करने की जरूरत है।
विश्वविद्यालयों के साथ देगी AI प्रशिक्षण
इन चुनौतियों से निपटने के लिए ओरेकल AI प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रही है और भारत में नए डाटा सेंटर बना रही है।
कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि AI से भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए अच्छे नियम बनाना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि जैसे-जैसे यह उद्योग बढ़ेगा, वैसे-वैसे इन नियमों में भी बदलाव आते रहेंगे।
भारत में 3 दशकों से ज्यादा समय से काम कर रही ओरेकल, बैंकिंग सेक्टर पर खास ध्यान दे रही है। कंपनी को यहां AI के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं दिखती हैं और वह देश में अपने विस्तार की गति को तेज करना चाहती है।