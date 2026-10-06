शाह इंवेस्टर्स होम के शेयर खरीदने वालों को हो सकता है 10 फीसदी का मुनाफा

ब्रोकरेज फर्म शाह इंवेस्टर्स होम के शेयर मंगलवार (6 अक्टूबर) को 184 रुपये के आस-पास लिस्ट हो सकते हैं। यह कीमत इसके आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत 167 रुपये से 10 फीसदी ज्यादा होगी।

कंपनी ने अपने IPO से 90.17 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसको निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला और यह कुल मिलाकर 38.12 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।