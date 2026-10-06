शाह इंवेस्टर्स होम के शेयर खरीदने वालों को हो सकता है 10 फीसदी का मुनाफा
ब्रोकरेज फर्म शाह इंवेस्टर्स होम के शेयर मंगलवार (6 अक्टूबर) को 184 रुपये के आस-पास लिस्ट हो सकते हैं। यह कीमत इसके आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत 167 रुपये से 10 फीसदी ज्यादा होगी।
कंपनी ने अपने IPO से 90.17 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसको निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला और यह कुल मिलाकर 38.12 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।
बड़े निवेशकों ने लगाई सबसे ज्यादा बोलियां
खुदरा निवेशकों ने इसे 19.26 गुना सब्सक्राइब किया, वहीं संस्थागत और बड़े निवेशकों ने इसे और भी आगे बढ़ा दिया। उन्होंने इसे क्रमश: 28.05 गुना और 95.54 गुना तक सब्सक्राइब किया।
इससे साफ पता चलता है कि शाह इंवेस्टर्स होम और इसकी भविष्य में वृद्धि में निवेशकों को पूरा भरोसा है।
कंपनी के 38,000 से ज्यादा ग्राहक
फर्म की शुरुआत 1994 में हुई थी। यह कंपनी SIHL मनीमेकर और एल्गोफी जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेडिंग सेवाएं देती है। कंपनी के 38,000 से ज्यादा सक्रिय ग्राहक हैं और गुजरात, महाराष्ट्र में इसकी कई शाखाएं हैं। इसका लक्ष्य है कि ट्रेडिंग को हर किसी के लिए आसान बनाया जा सके।