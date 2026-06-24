बैंकिंग शेयरों में बढ़त से सेंसेक्स में 666 अंकों की जबरदस्त बढ़त

कच्चे तेल में गिरावट से मिला सहारा

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों की मनोदशा में सुधार हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से तेल की आपूर्ति की चिंताएं कम हुईं, जिससे ब्रेंट क्रूड 77 डॉलर (करीब 7,200 रुपये) प्रति बैरल के नीचे आ गया। यह भारत के लिए एक राहत भरी खबर है क्योंकि यहां अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात किया जाता है।

ICICI और HDFC जैसे बड़े बैंक तेजी के साथ आगे बढ़े। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भरोसा दिलाया कि महंगाई का जोखिम काबू में है, जिससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताएं कम हो गई हैं। पूरी तरह निश्चिंत होने से पहले निवेशक मानसून की प्रगति और वैश्विक ब्याज दरों पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं।