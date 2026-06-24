बैंकिंग शेयरों में बढ़त से सेंसेक्स में 666 अंकों की जबरदस्त बढ़त

बैंकिंग शेयरों में बढ़त से सेंसेक्स में 666 अंकों की जबरदस्त बढ़त
मंगलवार की बड़ी गिरावट को पीछे छोड़ते हुए बुधवार (24 जून) को भारतीय शेयर बाजार में अच्छी वापसी देखी गई। सेंसेक्स करीब 666 अंक उछलकर 76,866 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी करीब 144 अंक बढ़कर 23,968 पर पहुंच गया।
पहले धीमे आर्थिक विकास और खराब मानसून को लेकर चिंताएं थीं, जिनकी वजह से बाजार में गिरावट देखी गई थी। अब बैंकिंग और IT शेयरों में तेजी आने से बाजार ने जोरदार वापसी की है।
कच्चे तेल में गिरावट से मिला सहारा
अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों की मनोदशा में सुधार हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से तेल की आपूर्ति की चिंताएं कम हुईं, जिससे ब्रेंट क्रूड 77 डॉलर (करीब 7,200 रुपये) प्रति बैरल के नीचे आ गया। यह भारत के लिए एक राहत भरी खबर है क्योंकि यहां अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात किया जाता है।
ICICI और HDFC जैसे बड़े बैंक तेजी के साथ आगे बढ़े। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भरोसा दिलाया कि महंगाई का जोखिम काबू में है, जिससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताएं कम हो गई हैं। पूरी तरह निश्चिंत होने से पहले निवेशक मानसून की प्रगति और वैश्विक ब्याज दरों पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं।