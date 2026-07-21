विदेशी निवेशकों की बिकवाली और महंगे कच्चे तेल से सेंसेक्स लुढ़का

ताजा भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल के दाम 90 डॉलर (करीब 8,500 रुपये) प्रति बैरल के करीब बने रहे। भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि वह अपनी जरूरत का अधिकतर तेल आयात करता है। इससे महंगाई और कंपनियों के मुनाफे को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।

विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1,121 करोड़ रुपये निकाल लिए, जबकि घरेलू निवेशकों ने खरीददारी जारी रखी।

विश्लेषकों की राय है कि अगर, निफ्टी 24,250 के अहम स्तर को पार करता है, तभी बाजार में रौनक लौट सकती है। फिलहाल अनिश्चितता का माहौल है, जिसकी वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।