शेयर बाजार: सेंसेक्स में 776 अंक की जोरदार उछाल, निफ्टी भी चढ़ा

शेयर बाजार: सेंसेक्स में 776 अंक की जोरदार उछाल, निफ्टी भी चढ़ा
सप्ताह की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार रही। मंगलवार (28 जुलाई) को सेंसक्स 776 अंक (1.02 फीसदी) उछल गया, वहीं निफ्टी में भी 228 अंक (0.96 फीसदी) की बढ़त दर्ज की गई।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद वैश्विक माहौल में शांति लौटी, जिसका असर शेयर बाजार में साफ दिखा।
कच्चे तेल की कीमतें 87 डॉलर (करीब 8,300 रुपये) प्रति बैरल से नीचे आने से महंगाई और आयात बिल बढ़ने की चिंताएं भी काफी हद तक कम हुईं।
इस सकारात्मक माहौल में डॉलर के मुकाबले रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ।
विदेशी निवेशकों ने की भारी बिकवाली
लगातार 5 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद सोमवार को बाजार में शानदार वापसी हुई। सेंसक्स में 776 अंकों की उछाल आई और निफ्टी 228.50 अंक बढ़ गया।
इंटरनल, इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों ने तेजी की अगुवाई की। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल की कम कीमतें और वैश्विक तनाव में कमी आने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हालांकि, विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को 3,892.77 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे, जो इस बात का संकेत है कि अभी भी सभी निवेशक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।