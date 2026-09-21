कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 478 अंक उछला

कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 478 अंक उछला
बिज़नेस
शेयर बाजार ने सोमवार (21 सितंबर) को शानदार शुरुआत की। सेंसेक्स 478.05 अंक उछलकर 74,773.01 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी ने भी 23,404.65 का स्तर छुआ।
बाजार में यह उछाल कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी के चलते दिखा। निवेशकों को सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति सुधरने की उम्मीद दिख रही थी, जिसने निवेशकों के लिए माहौल और बेहतर बना दिया।
विदेशी निवेशकों ने किया करीब 600 करोड़ रुपये का निवेश
एक सप्ताह की बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में फिर से पैसा लगाना शुरू किया और 599 करोड़ रुपये का निवेश किया।
घरेलू निवेशकों ने भी बढ़-चढ़कर खरीदारी की और 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर खरीदे। दुनियाभर के बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और विदेशों में टेक शेयरों में आ रहे उछाल के बीच जानकारों का कहना है कि अगर, निफ्टी स्थिर रहा तो यह जल्द ही 23,560 के स्तर को पार कर सकता है।