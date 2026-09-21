कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 478 अंक उछला

एक सप्ताह की बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में फिर से पैसा लगाना शुरू किया और 599 करोड़ रुपये का निवेश किया।

घरेलू निवेशकों ने भी बढ़-चढ़कर खरीदारी की और 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर खरीदे। दुनियाभर के बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और विदेशों में टेक शेयरों में आ रहे उछाल के बीच जानकारों का कहना है कि अगर, निफ्टी स्थिर रहा तो यह जल्द ही 23,560 के स्तर को पार कर सकता है।