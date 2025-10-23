टेस्ला ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी, मुनाफा 37 प्रतिशत घटा

एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने आज (23 अक्टूबर) तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के बावजूद ऊंची लागत और टैरिफ के कारण टेस्ला का मुनाफा 37 प्रतिशत घटकर 1.4 अरब डॉलर (लगभग 120 अरब रुपये) रह गया। इससे पता चलता है कि संघीय नीतियों में बदलाव और बढ़ती लागत के कारण कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। नतीजों के बाद टेस्ला के शेयरों में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई।

वित्तीय आंकड़े तीसरी तिमाही के वित्तीय आंकड़े टेस्ला ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कुल 28.1 अरब डॉलर (लगभग 2,500 अरब रुपये) का राजस्व दर्ज किया। प्रति शेयर लाभ 50 सेंट रहा, जो विश्लेषकों के अनुमान 55 सेंट से कम था और कंपनी का सकल मार्जिन 18 प्रतिशत रहा। इलेक्ट्रिक वाहन की बढ़ती बिक्री के बावजूद राजस्व उम्मीद से बेहतर रहा, लेकिन लाभ अनुमान से कम होने के कारण निवेशकों को निराशा हुई। इससे पता चलता है कि उत्पादन और लागत पर असर पड़ा है।

वजह कंपनी को नुकसान क्यों हुआ? टेस्ला ने बताया कि टैरिफ, राजकोषीय नीतियों में बदलाव और आयात शुल्क के कारण लागत में वृद्धि हुई। परिचालन व्यय इस तिमाही में 50 प्रतिशत बढ़कर 3.4 अरब डॉलर (लगभग 300 अरब रुपये) हो गया। इसके अलावा, अन्य वाहन निर्माताओं से प्राप्त नियामक क्रेडिट में भी गिरावट आई और इन कारणों से मुनाफे पर दबाव पड़ा। कंपनी का मानना है कि नतीजे आर्थिक माहौल, उत्पादन गति और स्वायत्त वाहन विकास की प्रगति पर निर्भर करेंगे।