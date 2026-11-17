शेयर बाजार: सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी में भी जोरदार बढ़त
भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार (17 नवंबर) का दिन काफी शानदार रहा। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा उछलकर 82,824 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने भी 25,450 का आंकड़ा पार कर लिया।
इस बड़ी तेजी की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में कमी आना और विदेशी निवेशकों की लगातार खरीददारी रही। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निफ्टी बैंक इंडेक्स को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
विदेशी निवेशकों ने 4,604 करोड़ रुपये का किया निवेश
दुनियाभर में कच्चे तेल की आपूर्ति मजबूत दिखने से इसकी कीमतों में कमी आई। इससे क्षेत्र में तेल टैंकरों पर लगातार हो रहे हमलों की चिंताएं भी कुछ कम हुईं।
विदेशी निवेशकों ने लगातार 11वें सत्र में पैसा लगाना जारी रखा और 4,604 करोड़ रुपये का निवेश किया।
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) शामिल थे। कुल मिलाकर, इसकी वजह से बाजार का कुल मूल्य लगभग 3 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया, जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा मिला।