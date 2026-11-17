दुनियाभर में कच्चे तेल की आपूर्ति मजबूत दिखने से इसकी कीमतों में कमी आई। इससे क्षेत्र में तेल टैंकरों पर लगातार हो रहे हमलों की चिंताएं भी कुछ कम हुईं।

विदेशी निवेशकों ने लगातार 11वें सत्र में पैसा लगाना जारी रखा और 4,604 करोड़ रुपये का निवेश किया।

सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) शामिल थे। कुल मिलाकर, इसकी वजह से बाजार का कुल मूल्य लगभग 3 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया, जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा मिला।