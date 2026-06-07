शेयर बाजार गिरने से 7 दिग्गज कंपनियों के डूबे 1.25 लाख करोड़ रुपये 

रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाजार मूल्य में करीब 40,000 करोड़ रुपये की कमी आई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और भारती एयरटेल ने भी बड़ा नुकसान झेला है। लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इस गिरावट से नहीं बच पाए।

दूसरी ओर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फायदा हुआ और पिछले सप्ताह उसके मूल्य में करीब 13,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। ICICI बैंक और HDFC बैंक भी मुनाफे में रहे।