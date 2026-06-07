शेयर बाजार गिरने से 7 दिग्गज कंपनियों के डूबे 1.25 लाख करोड़ रुपये
पिछले सप्ताह भारत की सबसे मूल्यवान 10 में से 7 कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में 1.25 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई है। यह तब हुआ, जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 0.7 फीसदी की गिरावट आई।
जानकारों के अनुसार, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कमजोर मानसून की चिंताएं इस गिरावट की मुख्य वजहें रहीं, भले ही कच्चे तेल के दाम घटे और रुपये में थोड़ी मजबूती दिखी।
रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान
रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाजार मूल्य में करीब 40,000 करोड़ रुपये की कमी आई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और भारती एयरटेल ने भी बड़ा नुकसान झेला है। लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इस गिरावट से नहीं बच पाए।
दूसरी ओर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फायदा हुआ और पिछले सप्ताह उसके मूल्य में करीब 13,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। ICICI बैंक और HDFC बैंक भी मुनाफे में रहे।