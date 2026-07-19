5 दिग्गज कंपनियों ने पूंजीकरण में जोड़े 1.54 लाख करोड़ रुपये

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने इस सप्ताह सबसे शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 4.61 फीसदी बढ़कर 13,349 करोड़ रुपये हो गया, वहीं इसकी पूंजीकरण में 72,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का उछाल आया। ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूंजीकरण में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन सभी कंपनियों के लिए यह सप्ताह फायदेमंद नहीं रहा।

इस सप्ताह L&T, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारती एयरटेल, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बाजार पूंजी में गिरावट आई और L&T को इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।