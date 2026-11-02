शेयर बाजार: सेंसेक्स में करीब 900 अंकों की उछाल, निफ्टी 22,000 के पार

सोमवार (2 नवंबर) को सेसेक्स ने जोरदार शुरुआत की और करीब 900 अंकों की छलांग लगाकर 75,349.07 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने भी 22,000 का आंकड़ा पार कर लिया। निवेशकों में खुशी का माहौल दिखा क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।

दरअसल, ईरानी और कतरी अधिकारियों के बीच ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध खत्म करने के लिए लगातार तीसरे दिन बातचीत चल रही थी, जिससे किसी समझौते की उम्मीद जगी।

इसी बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सितंबर तिमाही में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा दर्ज किया। इन दोनों अच्छी खबरों से भारतीय बाजारों में जिस सकारात्मक माहौल की तलाश थी, वह लौट आया।