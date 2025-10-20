सेंसेक्स 700 अंक उछला, शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही तेजी?

भारतीय शेयर बाजार में आज (20 अक्टूबर) सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 700 अंक बढ़कर 84,656.56 के नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 50 भी लगभग 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,926.20 के नए स्तर पर पहुंच गया। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में भी आधा प्रतिशत तक की बढ़त रही, जिससे बाजार में सुबह से ही खरीदारी का उत्साह देखने को मिला।

#1 सकारात्मक वैश्विक संकेतों का असर भारतीय शेयर बाजार में तेजी का एक प्रमुख कारण सकारात्मक वैश्विक संकेत हैं। एशियाई बाजारों में मजबूत उछाल, बेहतर आर्थिक आंकड़े और निवेशकों का भरोसा भारत में भी सकारात्मक धारणा बना रहा। जापान, चीन और हांगकांग के शेयर बाजारों में तेजी ने निवेशकों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। वैश्विक आर्थिक स्थिरता और अच्छी रिपोर्टों ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाईं और भारतीय शेयर बाजार में तेजी को मजबूती दी।

#2 स्थिर कंपनियों के नतीजे और त्योहारी बिक्री भारतीय कंपनियों के स्थिर दूसरी तिमाही के नतीजे और मजबूत मुनाफे ने भी आज भारतीय शेयर बाजार में विश्वास बढ़ाया। बड़ी कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन ने निवेशकों को खरीदारी के लिए प्रेरित किया। त्योहारी सीजन में उपभोक्ता वस्तुओं और ऑटोमोबाइल की तेज बिक्री ने भी तेजी में योगदान दिया। इन कारकों से लार्ज-कैप और मिडकैप शेयरों में मजबूती बनी और प्रमुख सूचकांकों ने नई ऊंचाइयों को छूने में मदद की।