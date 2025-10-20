गूगल CEO सुंदर पिचई ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, साझा की बर्फी की खास तस्वीर 

पिचई की पोस्ट में एक उत्सवी और खूबसूरत तस्वीर भी है। तस्वीर में लाल, पीला, हरा और नीले रंग की बर्फी दिखाई दे रही है, जिन्हें गूगल लोगो की तरह मजेदार और रचनात्मक ढंग से सजाया गया है। इसके अलावा, तस्वीर में रंगोली, गेंदे के फूल, लड्डू और काजू कतली की प्लेट भी दिखाई दे रही थी। यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर साझा होने के तुरंत बाद लोगों का ध्यान और उत्साह तुरंत खींचने लगी।

प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

पिचई ने पोस्ट में लिखा, 'मेरे घर में बर्फी परोसने का यही एक तरीका है :)। सभी को रोशनी, खुशियों और अपनी पसंदीदा त्योहारी मिठाइयों (गूगल थीम या किसी और चीज) से भरी दिवाली की शुभकामनाएं।' कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए इमोटिकॉन्स, प्यार भरी टिप्पणियां और छोटी-छोटी प्रतिक्रियाएं भी पोस्ट कीं। पिचई की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और इसे देखकर लोग दिवाली के उत्सव का मजा ले रहे हैं।