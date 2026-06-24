RBI गवर्नर के संकेतों ने शेयर बाजार में भरा जोश, सेंसेक्स 682 अंक उछला
आज भारतीय शेयर बाजार में काफी रौनक रही। सेंसेक्स 682 अंकों की दमदार छलांग लगाकर 76,882 पर बंद हुआ। इसी तरह, निफ्टी भी 167 अंक चढ़कर 23,991 पर जा पहुंचा, जो 24,000 के अहम आंकड़े से बस थोड़ा ही दूर रहा।
बाज़ार में यह तेजी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा के उस संकेत के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद अब ब्याज दरें और बढ़ाने की जरूरत न पड़े। इस खबर से निवेशकों में काफी उत्साह देखा गया।
इन कंपनियों के शेयरों में दिखी बढ़त
बाजार में टेक महिंद्रा और ICICI बैंक ने करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इनके अलावा, इंडिगो, HDFC बैंक, इंफोसिस, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में भी करीब 2 फीसदी का उछाल देखने को मिला।
दूसरी तरफ, मारुति सुजुकी, NTPC, टाइटन और टाटा स्टील के शेयर करीब 1 फीसदी फिसल गए। आज IT और प्राइवेट बैंक सेक्टर में रौनक रही, जबकि मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर पीछे रह गए।
स्मॉलकैप और मिडकैप में गिरावट
एक तरफ, जहां मुख्य सूचकांकों में तेज़ी रही, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 और मिडकैप 100 जैसे ब्रॉडर मार्केट्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इंडिया VIX (वोलैटिलिटी इंडेक्स) भी लगभग 3 फीसदी नीचे आया, जिससे पता चलता है कि निवेशकों की चिंता थोड़ी कम हुई है।
NSE पर आज 3,000 से ज्यादा शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिसमें बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर रही। इससे जाहिर होता है कि बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव दिखा, लेकिन कुल मिलाकर निवेशकों का मिजाज संतुलित बना रहा।