RBI गवर्नर के संकेतों ने शेयर बाजार में भरा जोश, सेंसेक्स 682 अंक उछला

स्मॉलकैप और मिडकैप में गिरावट

एक तरफ, जहां मुख्य सूचकांकों में तेज़ी रही, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 और मिडकैप 100 जैसे ब्रॉडर मार्केट्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इंडिया VIX (वोलैटिलिटी इंडेक्स) भी लगभग 3 फीसदी नीचे आया, जिससे पता चलता है कि निवेशकों की चिंता थोड़ी कम हुई है।

NSE पर आज 3,000 से ज्यादा शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिसमें बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर रही। इससे जाहिर होता है कि बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव दिखा, लेकिन कुल मिलाकर निवेशकों का मिजाज संतुलित बना रहा।