अमेरिकी-ईरान के बीच शांति की उम्मीद से सेंसेक्स को मिली उछाल
भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार (29 मई) को शुरुआत थोड़ी सुस्त रही, लेकिन अमेरिकी और ईरान के बीच युद्धविराम के विस्तार की खबरों से बाजार फिर संभल गया।
सेंसेक्स 220 अंकों से ज्यादा उछलकर 76,090 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 57 अंक चढ़कर 23,964 पर पहुंच गया। इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), HCLटेक और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में 3 फीसदी तक की बढ़त देखी गई, जिन्होंने बाजार की इस बढ़त में सबसे ज्यादा योगदान दिया।
विदेशी निवेशकों ने की 1,000 करोड़ रुपये की बिकवाली
बाजार का माहौल सकारात्मक बना रहा, जहां ICICI बैंक, मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी करीब 1 फीसदी की बढ़त देखी गई।
जहां एक तरफ इंडिया VIX बढ़ने से बाजार में थोड़ी उथल-पुथल दिखी, वहीं ज्यादातर बड़े इंडेक्स हरे निशान पर खुले।
कच्चे तेल के भाव में गिरावट, जो अब 93 डॉलर (करीब 8,600 रुपये) प्रति बैरल से नीचे हैं और रुपये की थोड़ी मजबूती ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।
हालांकि, विदेशी निवेशकों ने 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयरों की बिकवाली जारी रखी। बावजूद इसके, विश्लेषकों का कहना है कि वित्त और धातुओं के क्षेत्र में चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे बाजार में उम्मीद बनाए हुए हैं।