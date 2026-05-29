अमेरिकी-ईरान के बीच शांति की उम्मीद से सेंसेक्स को मिली उछाल 

विदेशी निवेशकों ने की 1,000 करोड़ रुपये की बिकवाली

बाजार का माहौल सकारात्मक बना रहा, जहां ICICI बैंक, मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी करीब 1 फीसदी की बढ़त देखी गई।

जहां एक तरफ इंडिया VIX बढ़ने से बाजार में थोड़ी उथल-पुथल दिखी, वहीं ज्यादातर बड़े इंडेक्स हरे निशान पर खुले।

कच्चे तेल के भाव में गिरावट, जो अब 93 डॉलर (करीब 8,600 रुपये) प्रति बैरल से नीचे हैं और रुपये की थोड़ी मजबूती ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।

हालांकि, विदेशी निवेशकों ने 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयरों की बिकवाली जारी रखी। बावजूद इसके, विश्लेषकों का कहना है कि वित्त और धातुओं के क्षेत्र में चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे बाजार में उम्मीद बनाए हुए हैं।