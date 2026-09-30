सपाट शुरुआत के बाद शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी

सपाट शुरुआत के बाद शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी
आज शेयर बाजार की शुरुआत लगभग सपाट रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में खास हलचल नहीं दिखी। निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। इसकी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में आ रहा उतार-चढ़ाव, जो मध्य-पूर्व से होने वाले निर्यात में बदलाव के कारण हो रहा है। बाद में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 22,700 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक ऊपर है और 75,000 के स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।
2018 के बाद से निफ्टी इंडेक्स के लिए यह सबसे खराब महीना साबित हुआ है। इस दौरान अब तक निफ्टी 1,300 से ज्यादा अंक गिर चुका है।
शुरू होगी NSE की छमाही इंडेक्स समीक्षा
आज से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की छमाही इंडेक्स समीक्षा भी शुरू हो रही है। इसकी वजह से क्लोजिंग ऑक्शन (बाजार बंद होने के समय होने वाली नीलामी) के दौरान फंड के आने-जाने में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरे थे। सेंसेक्स 242.65 अंक नीचे आया, वहीं निफ्टी में भी 64.05 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। टाइटन और HCL टेक जैसे शेयरों ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि अडाणी पोर्ट्स और सन फार्मा के शेयरों में थोड़ी बढ़त दिखी।