कंपनियों की इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजाइन और निर्माण भारत में ही करने का लक्ष्य
सेमीकॉन इंडिया 2026 में देश के बड़े-बड़े तकनीकी समूहों ने मिलकर यह लक्ष्य तय किया कि भारत में ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाएंगे, जिनका डिजाइन और निर्माण यहीं हो।
यह पहला मौका है, जब सेमीकंडक्टर, IT हार्डवेयर, मोबाइल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे अलग-अलग सेक्टर के बड़े दिग्गज मिलकर राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक साथ आए हैं।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने औद्योगिक संस्थाओं से कहा कि वे एक साथ आएं और पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किए और बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार करें।
संयुक्त व्यापार शो आयोजित करने की योजना
उद्योग जगत के बड़े दिग्गज इस तेजी को बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए वे सेमीकॉन और इंडियन मोबाइल कांग्रेस जैसे बड़े आयोजनों के साथ 'भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट समिट' (BEMES) जैसे संयुक्त व्यापार शो आयोजित करने की सोच रहे हैं।
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू को लगता है कि इन कोशिशों से सभी पक्ष एक-दूसरे के और करीब आएंगे, वहीं सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मैटेरियल्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अजीत मनोचा ने सुझाव दिया कि इन प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए। हालांकि, इन आयोजनों के बीच तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यह बात साफ है कि इन सभी इवेंट्स को एक साथ रखना बेहद जरूरी है।