सैमसंग के नए वेतन समझौते का कर्मचारी संघ ने किया विरोध बिज़नेस May 29, 2026

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अल्पसंख्यक श्रमिक संघ (SECU) ने कंपनी के नए वेतन समझौते के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

उनका आरोप है कि यह समझौता अनुचित है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग के चलते चिप बनाने वाले कर्मचारियों को तो खूब फायदा मिल रहा है, लेकिन स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे उपकरणों वाले विभाग के कर्मचारियों को कम मिल रहा है।

कंपनी की 2 और यूनियनों ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है, जिनमें सैमसंग की सबसे बड़ी यूनियन भी शामिल है। हालांकि, SECU का मानना है कि इस फैसले में उनके सदस्यों की अनदेखी की गई है।