सैमसंग के नए वेतन समझौते का कर्मचारी संघ ने किया विरोध
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अल्पसंख्यक श्रमिक संघ (SECU) ने कंपनी के नए वेतन समझौते के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
उनका आरोप है कि यह समझौता अनुचित है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग के चलते चिप बनाने वाले कर्मचारियों को तो खूब फायदा मिल रहा है, लेकिन स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे उपकरणों वाले विभाग के कर्मचारियों को कम मिल रहा है।
कंपनी की 2 और यूनियनों ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है, जिनमें सैमसंग की सबसे बड़ी यूनियन भी शामिल है। हालांकि, SECU का मानना है कि इस फैसले में उनके सदस्यों की अनदेखी की गई है।
SECU कोर्ट में देगा वेतन समझौते को चुनौती
SECU कोर्ट से इस वेतन समझौते को रोकने की मांग करेगा और इसे चुनौती भी देगा। वे जल्द ही और दस्तावेज जमा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर फैसला एक महीने के भीतर आ सकता है।
यह पूरा मामला एक तनावपूर्ण मतदान के बाद सामने आया है, जहां 18 दिन की हड़ताल होते-होते बची थी। फिलहाल, सैमसंग और दूसरी बड़ी यूनियन ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है।