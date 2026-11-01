SEBI की निष्क्रिय कंपनियों को शेयर बाजार से हटाने की तैयारी

SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे का कहना है कि इन कदमों से बाजार में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ेगी। साथ ही सोशल मीडिया ग्रुप्स से होने वाले जोखिम भी कम होंगे।

बोर्ड एक्सचेंज में लिस्टेड पुरानी छोटी और मध्यम कंपनियों (SME) के लिए भी नियमों में बदलाव करने की योजना बना रहा है। जल्द ही विदेशी निवेशकों के लिए भी कुछ नियम आसान बनाने का सुझाव दिया जाएगा।

खास तौर पर कागजी कार्रवाई और वे कितना निवेश कर सकते हैं, इन पहलुओं को सरल बनाया जाएगा। इसका मकसद भारत के शेयर बाजारों को अधिक सुरक्षित और विदेशी निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बनाना है।