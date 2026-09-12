SEBI ने नीलामी प्रक्रिया में बड़े बदलाव का रखा प्रस्ताव

SEBI 200 से ज्यादा शेयरों के लिए डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी वाले दिन सेटलमेंट कीमतों की गणना के तरीके को भी बदलना चाहता है।

बोर्ड ने इसके लिए 2 विकल्प सुझाए हैं। पहला विकल्प यह है कि लगातार ट्रेडिंग के आखिरी 30 मिनट और 10 मिनट की नीलामी के वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए।

दूसरा विकल्प यह है कि केवल लगातार ट्रेडिंग के आखिरी 30 मिनट के VWAP का ही उपयोग हो। ट्रेडर्स और बाजार से जुड़े लोगों के पास इन प्रस्तावों पर अपनी राय देने के लिए 3 अक्टूबर तक का समय है।