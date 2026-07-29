25 लाख रुपये के निवेश में मिलेगा प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट

इस प्रस्ताव के तहत, निवेश की न्यूनतम राशि 50 लाख से घटकर 25 लाख रुपये हो जाएगी, ताकि ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें।

MF-PMS बिजनेस शुरू करना भी अब आसान हो जाएगा क्योंकि इसके लिए कुल संपत्ति की शर्त भी घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

साथ ही, फीस पर भी एक सीमा तय की गई है, जो कुल प्रबंधित एसेट्स का 2.5 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर चार्ज लेने की छूट भी दी गई है।

अगर, आपको इन बदलावों को लेकर कोई सुझाव देना है तो SEBI ने इसके लिए 13 अगस्त तक का समय दिया है। आपके सुझावों से ही यह तय होगा कि यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा।