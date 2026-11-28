पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि AI की तेज रफ्तार को देखते हुए संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इसी काम को सफल बनाने के लिए SEBI ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (NISM) के साथ हाथ मिलाया है।

उनका लक्ष्य AI का इस्तेमाल करके अलर्ट पहचानने, प्रतिक्रियाओं को ऑटोमेट करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देना है। इससे जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, बाजार भी सुरक्षित बने रहेंगे।