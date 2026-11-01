SEBI ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुलभ बनाने की समय सीमा बढ़ाई

SEBI का यह कदम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016) को समर्थन देने के उसके प्रयासों का हिस्सा है।

भले ही मुख्य समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बाकी सभी नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

बाजार नियामक ने साफ किया है कि वह वित्तीय बाजारों को सभी के लिए निष्पक्ष और सुलभ बनाने को लेकर गंभीर है, ताकि निवेशकों की पूरी तरह सुरक्षा हो सके और ऑनलाइन सेवाओं में कोई भी पीछे न छूटे।