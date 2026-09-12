SEBI ला रहा डेरिवेटिव्स एक्सपायरी सेटलमेंट का नया तरीका
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) एक्सपायरी वाले दिन डेरिवेटिव्स के सेटलमेंट के तरीके में बदलाव करने की सोच रहा है। वे एक नया 'ब्लेंडेड VWAP' प्राइसिंग तरीका अपनाने पर गौर कर रहे हैं।
इस तरीके में नियमित ट्रेडिंग के आखिरी 30 मिनट और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) के 10 मिनट के ट्रेड्स को मिलाकर कीमत तय की जाएगी।
दूसरा विकल्प यह है कि मौजूदा सिस्टम को ही जारी रखा जाए, जिसमें केवल आखिरी 30 मिनट के डाटा का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद है कि क्लोजिंग कीमतें सभी के लिए ज्यादा साफ और निष्पक्ष हों।
NSE और BSE पर औसत प्रीमियम में बढ़ोतरी
3 अगस्त से CAS लागू होने के बाद से बाजार में हलचल बढ़ गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर प्रति मिनट औसत प्रीमियम 189.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर यह 288.94 करोड़ रुपये रहा, जो पहले के स्तर से काफी ज्यादा है।
SEBI का कहना है कि अगर, ट्रेडर्स तैयार होते हैं और बाजार के हालात ठीक रहते हैं तो वे एक साल बाद ब्लेंडेड VWAP को अपना सकते हैं।
इन सभी बदलावों का मकसद है कीमतों का बेहतर पता लगाना (प्राइस डिस्कवरी) और डेरिवेटिव्स का ट्रेड करने वाले सभी लोगों के लिए चीजों को सुचारू बनाए रखना।