SEBI ला रहा डेरिवेटिव्स एक्सपायरी सेटलमेंट का नया तरीका

3 अगस्त से CAS लागू होने के बाद से बाजार में हलचल बढ़ गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर प्रति मिनट औसत प्रीमियम 189.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर यह 288.94 करोड़ रुपये रहा, जो पहले के स्तर से काफी ज्यादा है।

SEBI का कहना है कि अगर, ट्रेडर्स तैयार होते हैं और बाजार के हालात ठीक रहते हैं तो वे एक साल बाद ब्लेंडेड VWAP को अपना सकते हैं।

इन सभी बदलावों का मकसद है कीमतों का बेहतर पता लगाना (प्राइस डिस्कवरी) और डेरिवेटिव्स का ट्रेड करने वाले सभी लोगों के लिए चीजों को सुचारू बनाए रखना।