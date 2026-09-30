SEBI स्टॉक एक्सचेंजों को नहीं बेचेगा अपने शेयर, अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने किया साफ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जैसे स्टॉक एक्सचेंजों को अपने खुद के शेयर खरीदने-बेचने की अनुमति देने से जुड़ी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

30 सितंबर को SEBI अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने साफ किया कि बाजार नियामक की ऐसी कोई कमेटी नहीं है, जो फिलहाल एक्सचेंज के अपने शेयरों में खुद ट्रेडिंग की इजाजत देने पर विचार कर रही हो।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर, भविष्य में कभी ऐसा कोई बदलाव आता भी है तो SEBI खुद को लिस्ट करने पर विचार करने से पहले हितों के टकराव और गवर्नेंस ढांचे से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगा।