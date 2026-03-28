SEBI ने यश गर्ग के प्रतिभूति बाजार में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है

SEBI ने यश गर्ग पर लगाया प्रतिबंध, 93 लाख रुपये वापस करने का आदेश

क्या है खबर?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यश ट्रेडिंग एकेडमी (YTA) के मालिक यश गर्ग को प्रतिभूति बाजार काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें अपंजीकृत सलाहकार सेवाओं के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए 92.98 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। SEBI ने कहा कि गर्ग ने YTA नाम से कई टेलीग्राम चैनल संचालित किए, जिसमें बिना पंजीकरण के निवेश सलाहकार या पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सशुल्क ट्रेडिंग टिप्स दिए जा रहे हैं।