OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर AI ट्रेनिंग के लिए खबरें चोरी करने का आरोप

समाचार पत्र चाहते हैं कि उनके कंटेंट का उपयोग करने वाले सभी AI मॉडल या डेटासेट को खत्म कर दिया जाए। सिएटल टाइम्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन फिस्को ने कहा, "हमारा दृढ़ता से मानना है कि हमें अपने कंटेंट का बचाव करना चाहिए, जिसे तैयार करने में हम हर साल लाखों डॉलर खर्च करते हैं। इसे हमारी सहमति या बिना किसी भुगतान के इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

OpenAI ने दावा किया है कि वह अपनी ट्रेनिंग में सार्वजनिक डाटा का इस्तेमाल 'फेयर यूज' के सिद्धांत के तहत करता है, लेकिन उसने इस खास शिकायत पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उन्हें इस मुकदमे से हैरानी हुई है,लेकिन वे इसका समाधान खोजने के लिए तैयार हैं और अभी भी स्थानीय पत्रकारिता का समर्थन करते हैं।