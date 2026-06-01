ब्लूचिप ने रवि कोहली के नेतृत्व में बनाया भरोसा

रवि कोहली के नेतृत्व में ब्लूचिप कैपिटल ने 3 दशकों से ग्राहकों के साथ गहरे रिश्ते बनाए हें। स्क्रिपबॉक्स का कहना है कि वे इस भरोसे को बनाए रखना चाहते हें और उद्योग में उत्तराधिकार योजना बनाने में मदद करना चाहते हें।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अतुल सिंघल ने बताया, "हम उस बदलाव के लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनना चाहते हें।" स्क्रिपबॉक्स साल 2012 में शुरू हुआ थी और एसेल, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे बडे निवेशकों से 8.4 करोड़ डॉलर (करीब 780 करोड़ रुपये) जुटा चुका है।