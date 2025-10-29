लेंसकार्ट को IPO से पहले SBI म्यूचुअल फंड से बड़ा निवेश मिला है (तस्वीर: एक्स/@AimInvestments)

SBI म्यूचुअल फंड ने लेंसकार्ट में किया 100 करोड़ रुपये का निवेश

क्या है खबर?

SBI म्यूचुअल फंड (SBI MF) ने आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट में उसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च से पहले 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस निवेश के साथ कंपनी का मूल्यांकन लगभग 7.7 अरब डॉलर (करीब 677 अरब रुपये) आंका गया है। यह कंपनी की IPO से पहले एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। खुलासे के अनुसार, SBI म्यूचुअल फंड ने कंपनी की सह-संस्थापक और प्रमोटर नेहा बंसल से हिस्सेदारी खरीदी है। यह लेनदेन 402 रुपये/शेयर की दर से हुआ है।