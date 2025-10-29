SBI म्यूचुअल फंड ने लेंसकार्ट में किया 100 करोड़ रुपये का निवेश
क्या है खबर?
SBI म्यूचुअल फंड (SBI MF) ने आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट में उसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च से पहले 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस निवेश के साथ कंपनी का मूल्यांकन लगभग 7.7 अरब डॉलर (करीब 677 अरब रुपये) आंका गया है। यह कंपनी की IPO से पहले एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। खुलासे के अनुसार, SBI म्यूचुअल फंड ने कंपनी की सह-संस्थापक और प्रमोटर नेहा बंसल से हिस्सेदारी खरीदी है। यह लेनदेन 402 रुपये/शेयर की दर से हुआ है।
निवेश
कितने में हुआ शेयरों का सौदा?
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, यह निवेश SBI MF के 2 वैकल्पिक निवेश फंडों (AIFs)- SBI ऑप्टिमल इक्विटी फंड और SBI इमर्जेंट फंड के माध्यम से किया गया। इन्होंने कंपनी की प्रमोटर नेहा बंसल से 402 रुपये/शेयर की दर से 24.87 लाख शेयर खरीदे और कुल लेनदेन मूल्य 100 करोड़ रुपये रहा। इससे पहले बंसल ने डीमार्ट के प्रमोटर राधाकिशन दमानी को इसी मूल्यांकन पर 90 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे थे।
IPO
इस दिन लॉन्च होगा IPO
लेंसकार्ट शुक्रवार को अपना IPO लॉन्च करेगा और पोस्ट-मनी आधार पर इसका मूल्यांकन 70,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयर 10 नवंबर को एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होंगे। कंपनी का लक्ष्य नए निर्गम और मौजूदा निवेशकों की ओर से 12.76 करोड़ शेयरों की ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए 2,150 करोड़ रुपये जुटाना है। नए इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग स्टोर विस्तार, लीज और किराये के भुगतान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड मार्केटिंग और अधिग्रहणों के लिए किया जाएगा।