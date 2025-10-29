नई साझेदारी के बाद माइक्रोसॉफ्ट अब OpenAI में रखेगी 27 प्रतिशत हिस्सेदारी

माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI ने अपनी AI साझेदारी में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत माइक्रोसॉफ्ट अब OpenAI में 27 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी, जिसकी कीमत लगभग 135 अरब (लगभग 12,000 अरब रुपये) अमेरिकी डॉलर है। इस साझेदारी में बदलाव से दोनों कंपनियों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, ताकि वे अपनी दिशा में काम कर सकें। OpenAI ने खुद को सार्वजनिक लाभ निगम के रूप में पुनर्गठित किया है, ताकि निवेशकों और रिसर्च दोनों को संतुलन में रखा जा सके।

लाभ नई साझेदारी से दोनों कंपनियों को बड़ा लाभ इस साझेदारी से दोनों कंपनियों को सहयोग और लचीलापन दोनों मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI की उन्नत तकनीकों तक पहुंच मिलेगी, वहीं OpenAI को माइक्रोसॉफ्ट की मजबूत क्लाउड सेवाओं का लाभ मिलेगा। OpenAI ने 250 अरब डॉलर (लगभग 22,000 अरब रुपये) की एज्योर क्लाउड सेवाएं खरीदने का समझौता किया है। इस बदलाव के बाद दोनों कंपनियां नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकें विकसित करने में और अधिक तेजी से आगे बढ़ेंगी, जिससे रिसर्च और विकास के नए अवसर खुलेंगे।

तैयारी AI तकनीक को नई ऊंचाई देने की तैयारी माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI के बीच हुई नई साझेदारी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई दिशा देगी। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही OpenAI की तकनीक को अपने बिंग सर्च और ऑफिस ऐप्स में जोड़ चुकी है। अब दोनों कंपनियां मिलकर उन्नत AI मॉडल बनाएंगी जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भविष्य की AI दौड़ में दोनों कंपनियों को मजबूत स्थिति में लाएगा।