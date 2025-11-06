SBI बनी 100 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी, शेयर रिकॉर्ड स्तर पर
क्या है खबर?
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयरों में आज (6 नवंबर) 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज हुई और इसका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर (लगभग 8,850 अरब रुपये) के पार पहुंच गया। शेयर 1.47 प्रतिशत बढ़कर 971.15 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उपलब्धि से SBI 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गई है। इस सूची में रिलायंस, HDFC बैंक, एयरटेल, TCS और ICICI बैंक पहले से शामिल हैं।
तेजी
शेयर में जबरदस्त तेजी का दौर जारी
SBI के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है। पिछले 1 महीने में यह 10 प्रतिशत और 6 महीनों में 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। 2 साल में SBI के शेयरों ने 66 प्रतिशत की छलांग लगाई है, जबकि 5 सालों में 336 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से बैंक के मजबूत नतीजों और निवेशकों के भरोसे के कारण हुई है। बाजार में SBI की स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है।
असर
दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजों का असर
SBI ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 20,159.67 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। इसमें यस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से 4,593 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा शामिल है। बैंक की ब्याज आमदनी 42,985 करोड़ रुपये रही और शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.97 प्रतिशत दर्ज किया गया। बुरे कर्ज कम हुए हैं, सकल NPA 1.73 प्रतिशत और शुद्ध NPA 0.42 प्रतिशत तक घट गया। कुल कारोबार 100 लाख करोड़ रुपये पार कर गया।
सलाह
ब्रोकरेज फर्मों ने दी खरीद की सलाह
ब्रोकरेज फर्मों ने SBI के कामकाज को अच्छा बताया है। MK ग्लोबल, एक्सिस सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल ने सभी ने SBI के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इन फर्मों ने शेयर का लक्ष्य मूल्य 1,075 से 1,135 रुपये तक बढ़ाया है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि बैंक अगले 3 सालों में लगभग 1 प्रतिशत RoA और 15 प्रतिशत RoE बनाए रखेगा। दोपहर 12:20 बजे BSE पर SBI का शेयर 961.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।