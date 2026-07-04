SBI फंड्स मैनेजमेंट की 2,000 करोड़ रुपये तक के प्री-IPO प्लेसमेंट की तैयारी

SBI और एमंडु बेचेंगे अपनी हिस्सेदारी

इस IPO के जरिए कोई नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। इसमें मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। SBI 12.8 करोड़ शेयर बेचने वाला है, जबकि एमंडु इंडिया होल्डिंग करीब 7.5 करोड़ शेयर बेचेगी। दोनों मिलकर SBI फंड्स की कुल 10 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेचेंगे।

कंपनी की बाजार में 15.5 फीसदी की मजबूत हिस्सेदारी है। इसके पास कुल 12.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। हाल ही में इसका मूल्यांकन 1.68 लाख करोड़ रुपये किया गया था, जो मूल्यांकन के मामले में इसे ICICI प्रूडेंशियल AMC से थोड़ा आगे रखता है।