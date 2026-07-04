SBI फंड्स मैनेजमेंट की 2,000 करोड़ रुपये तक के प्री-IPO प्लेसमेंट की तैयारी
भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड मैनेजर SBI फंड्स मैनेजमेंट 14 से 16 जुलाई के दौरान 11,400 करोड़ रुपये का एक बड़ा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इस IPO को हरी झंडी दे दी है। बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी 2,000 करोड़ रुपये तक का प्री-IPO प्लेसमेंट भी कर सकती है।
SBI और एमंडु बेचेंगे अपनी हिस्सेदारी
इस IPO के जरिए कोई नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। इसमें मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। SBI 12.8 करोड़ शेयर बेचने वाला है, जबकि एमंडु इंडिया होल्डिंग करीब 7.5 करोड़ शेयर बेचेगी। दोनों मिलकर SBI फंड्स की कुल 10 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेचेंगे।
कंपनी की बाजार में 15.5 फीसदी की मजबूत हिस्सेदारी है। इसके पास कुल 12.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। हाल ही में इसका मूल्यांकन 1.68 लाख करोड़ रुपये किया गया था, जो मूल्यांकन के मामले में इसे ICICI प्रूडेंशियल AMC से थोड़ा आगे रखता है।