SBI फंड्स ने IPO का आकार घटाकर किया 9,812.9 करोड़ रुपये

बड़े निवेशकों ने 34.84 लाख शेयर खरीदे

PI अपॉर्चुनिटीज फंड और आकाश मानेक भंसाली जैसे जाने-माने निवेशकों ने 34.84 लाख शेयर खरीदे हैं। इनमें से हर एक ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह IPO कुल 17.09 करोड़ शेयरों का है, जो पूरी तरह से ऑफर फोर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे।

इसमें कर्मचारियों को प्रति शेयर 54 रुपये की खास छूट भी मिलेगी। एंकर बुक 13 जुलाई को खुल जाएगी, जबकि आम निवेशकों के लिए यह 14 से 16 जुलाई तक खुला रहेगा। शेयरों का आवंटन 17 जुलाई को होने की उम्मीद है और कंपनी 21 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी।