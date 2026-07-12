SBI फंड्स ने IPO का आकार घटाकर किया 9,812.9 करोड़ रुपये
भारत के सबसे बड़े एसेट मैनेजर और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की सहायक कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट (SBIFM) ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का साइज अब घटाकर 9,812.9 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बदलाव तब आया, जब SBI और अमुंडी ने कंपनी में अपनी 1.6 फीसदी हिस्सेदारी वाले 3.27 करोड़ शेयर बेच दिए। उन्होंने ये शेयर 30 बड़े निवेशकों को 1,880 करोड़ रुपये में बेचे और यह बिक्री IPO की सबसे ऊपरी कीमत पर हुई है।
बड़े निवेशकों ने 34.84 लाख शेयर खरीदे
PI अपॉर्चुनिटीज फंड और आकाश मानेक भंसाली जैसे जाने-माने निवेशकों ने 34.84 लाख शेयर खरीदे हैं। इनमें से हर एक ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह IPO कुल 17.09 करोड़ शेयरों का है, जो पूरी तरह से ऑफर फोर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे।
इसमें कर्मचारियों को प्रति शेयर 54 रुपये की खास छूट भी मिलेगी। एंकर बुक 13 जुलाई को खुल जाएगी, जबकि आम निवेशकों के लिए यह 14 से 16 जुलाई तक खुला रहेगा। शेयरों का आवंटन 17 जुलाई को होने की उम्मीद है और कंपनी 21 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी।