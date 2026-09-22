कच्चे तेल में गिरावट के बाद आई स्थिरता, जानिए क्या है कारण

इस स्थिरता के बावजूद ऊर्जा की कीमतें इस साल 60 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य शिपिंग मार्गों में आई बाधाएं और रूस-यूक्रेन युद्ध से ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा नुकसान है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व और इजरायल-ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब भी बाजारों में अनिश्चितता बनाए हुए हैं। हालात सुधारने के लिए अमेरिका ने प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब डॉलर (करीब 475 अरब रुपये) का फंड देने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा, फेड ने इन बढ़ती लागतों से पैदा हुई महंगाई से मुकाबला करने के लिए ब्याज दरें भी बढ़ा दी हैं।