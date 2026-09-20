सऊदी अरब ने चीन के डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट से खींचे हाथ

एमब्रिज प्रोजेक्ट में चीन, थाईलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) जैसे देश शामिल हैं।

इसका मकसद देशों के बीच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होने वाले भुगतानों का परीक्षण करना है। असल में, इसके जरिए सीमा-पार लेन-देन को सस्ता बनाना और अमेरिकी डॉलर पर इसकी निर्भरता को कम करना है।

सऊदी अरब 2023 में एक ऑब्जर्वर के तौर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था। 2024 में उसने इसमें और ज्यादा सक्रियता दिखाई। इसका मकसद यह समझना था कि क्या यह तकनीक सीमा-पार पैसों के लेन-देन को आधुनिक बनाने में कारगर हो सकती है या नहीं।