सत्य नडेला ने सस्ते चीनी मॉडल आने के बाद भी अमेरिका को AI में बताया आगे

नडेला ने यह भी बताया कि अमेरिका इसलिए प्रतिस्पर्धी बना हुआ है क्योंकि यहां एक ओपन इकोसिस्टम है, जहां लोग मिलकर नए-नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "हम इसलिए कॉम्पिटिटिव बने क्योंकि हमने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की, एक ऐसा रिच इकोसिस्टम बनाया जहां दूसरे भी हिस्सा ले सकें और लोगों ने इस इकोसिस्टम को संभालने के लिए हम पर भरोसा दिखाया।" इसलिए, जहां डीपसीक जैसे चीनी मॉडल हलचल मचा रहे हैं, वहीं नडेला का मानना है कि अमेरिका का सुरक्षा, विश्वास और बड़े निवेश (माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI) की साझेदारी पर दिया गया ध्यान ही उसे बाकी सबसे अलग करता है।